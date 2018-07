FGV: sinalizador da produção industrial de SP cai 6% A produção da indústria paulista referente a novembro deve cair 6% no confronto com o mês anterior. É o que mostra o Sinalizador da Produção Industrial (SPI) de São Paulo, divulgado hoje. Em outubro o índice teve queda de 0,4% em comparação com setembro, na série com ajuste sazonal - sendo que a produção de São Paulo apresentou recuo de 0,2% naquele mês, de acordo com dados oficiais do IBGE. O objetivo do indicador, elaborado por meio de parceria entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a AES Eletropaulo, é o de antecipar as tendências da atividade industrial no Estado de São Paulo. Em comunicado, as instituições informam ainda que "a desaceleração da atividade industrial no Estado de São Paulo é captada também em outras formas de comparação". Na comparação com igual mês do ano anterior, o SPI teria saído de uma alta de 2,5% para uma queda de 6,3%, de outubro para novembro. No período acumulado em 12 meses, a taxa de variação do SPI caiu de 8%, em outubro, para 6,7%, em novembro. As instituições informaram ainda que, na série sem ajuste sazonal, o SPI teve queda de 14,1% em novembro ante o mês anterior - sendo que, em outubro, o índice tinha subido 1,7% ante setembro, nessa mesma série. A FGV e a Eletropaulo informam que os resultados mensais são preliminares, sujeitos a revisão.