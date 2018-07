Fiat tem alta de 97% no lucro do quarto trimestre de 2017 ante 2016

DETROIT - A Fiat Chrysler divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de € 804 milhões (US$ 997 milhões) no quarto trimestre de 2017, 97% maior do que o ganho apurado em igual período do ano anterior. A receita, porém, caiu 3% na mesma comparação, a € 28,9 bilhões.

Excluindo-se itens não recorrentes, o lucro operacional ajustado da montadora ítalo-americana cresceu 22%, a € 1,89 bilhão.

Em todo o ano de 2017, a Fiat registrou lucro líquido de € 3,5 bilhões, ganho operacional ajustado de € 7,05 bilhões e vendas de € 110,9 bilhões.

A Fiat anunciou ainda que oferecerá participação de lucros para funcionários nos EUA, utilizando benefícios fiscais oriundos da reforma tributária aprovada no Congresso americano em dezembro.

+ Pela 1ª vez em 60 anos, Toyota vai operar em regime de 24h no Brasil

Por volta das 11h10 (de Brasília), a ação da Fiat subia 3,4% na Bolsa de Milão. Nos negócios do pré-mercado em Nova York, o papel da montadora avançava 2,5% às 11h20 (de Brasília).