Fidelidade no varejo dá cursos e máquinas

Criada há cerca de seis meses, a empresa Juntos Somos Mais lançou no varejo da construção civil um programa de fidelização que une indústrias, lojas, vendedores e profissionais. Atualmente ele tem cerca de 45 mil lojas e 14 empresas participantes – entre elas, Votorantim Cimentos, Gerdau, Tigre, Vedacit, Eternit, Suvinil, Stam, Bosch e Linx.

“O foco é a melhoria do negócio, por isso, a gente investe em equipamentos e cursos para as lojas trocarem pelos pontos que acumulam”, explicou Antonio Serrano, CEO da empresa.

O programa tem como público-alvo lojistas, vendedores e profissionais como pedreiros, pintores e eletricistas. Ao comprarem produtos das indústrias parceiras, eles ganham pontos e, depois, podem resgatar benefícios. Na lista de prêmios estão equipamentos (como empilhadeiras e computadores), sistemas de gestão e cursos de inglês e profissionalizantes.

“Apenas 11% das lojas do mercado possuem gestão profissional”, disse Serrano. O varejo em geral é formado por pequenos e médios comerciantes. A Juntos Somos Mais criou recentemente o Sistema de Inteligência de Mercado (SIM), plataforma com insights para os varejistas sobre o comportamento do consumidor e o mercado local.