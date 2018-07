Fintech norte-americana Blackhawk será comprada em negócio de US$3,5 bi

A empresa norte-americana de tecnologia financeira Blackhawk Network disse nesta terça-feira, 16, que será comprada pela empresa de private equity Silver Lake e pelo fundo P2 Capital Partners em um acordo em dinheiro no valor de cerca de 3,5 bilhões dólares, incluindo dívidas.

A oferta de US$ 45,25 por ação da Blackhawk representa um prêmio de 24% ante o preço de fechamento de sexta-feira, 12, na bolsa. As ações da empresa subiam 23,1% a US$ 44,95.

A Blackhawk, com sede na Califórnia, oferece uma variedade de serviços que inclui cartões de presente e cartões de débito pré-pagos, em parceria com empresas como PayPal, American Express e Western Union.

O acordo inclui um compromisso de capital de US$ 1,7 bilhão de dólares da Silver Lake

Para o negócio, a Blackhawk contou com assessoria financeira do Sandler O‘Neill & Partners. Já o Silver Lake contratou Barclays, BofA Merrill Lynch e afiliadas da Goldman Sachs e da JPMorgan.