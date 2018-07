Fipe prevê inflação em janeiro menor que a de dezembro A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) espera uma taxa de inflação em janeiro menor que a de dezembro na cidade de São Paulo. Segundo o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Márcio Nakane, o indicador deverá variar 0,67% no primeiro mês de 2008 ante a forte elevação de 0,82% apurada em dezembro de 2007. De acordo com Nakane, a estimativa está ancorada na percepção de que a maioria dos grupos pesquisados pela Fipe deverá apresentar uma desaceleração de alta. A principal delas virá do maior responsável pela inflação de 2007, o grupo Alimentação. Para Nakane, a elevação média dos preços dos alimentos deverá passar de 2,2% - a maior variação mensal desde dezembro de 2002 (3,36%) - para 1,5%. Ele destacou que o feijão e a carne, principais vilões do grupo, com altas de 42,34% e 6,7%, respectivamente, já dão sinais de que apresentarão variações um pouco menores em janeiro. Quanto ao restante dos grupos analisados, o coordenador previu que Habitação subirá 0,10% ante 0,18% de dezembro; o grupo Transportes desacelerará de 0,53% para 0,42%; e o de Despesas Pessoais, de 1,18% para 1,10%. Ele aguarda, entretanto, aceleração nas taxas dos grupos Saúde (de 0,28% para 0,30%); Vestuário (de 0,94% para 1,20%); e Educação (de 0,10% para 0,19%). 2008 Para 2008, Nakane não modificou o discurso feito no começo do mês passado. Segundo ele, a inflação deverá ser menor que a de 2007, quando subiu 4,38% na capital paulista. Ele trabalha com um número próximo de 4%, mas frisou que esta variação é mais uma "demonstração de confiança" na política monetária do Banco Central, pois não promoveu cálculos tão precisos quanto os realizados para a projeção do mês de janeiro. "Há muito para acontecer ainda com a inflação deste ano. Acredito que, em 2008, a inflação no País vai ser fundamentalmente definida pelas atitudes do Banco Central", salientou. "O número de 4%, portanto, é mais um palpite para o IPC em São Paulo", acrescentou.