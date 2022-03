A situação econômica do Brasil também vem da desordem do governo Bolsonaro

A lembrança de alguma forma ficou mais fraca no último mês, conforme a invasão da Ucrânia pela Rússia capturou a atenção do mundo. Quem lembra agora que Bolsonaro foi o último líder do Ocidente a visitar Putin?

A preocupação com o aumento da inflação e o crescimento econômico mais lento tornou-se mais generalizada no último mês. As implicações econômicas levaram a projeções de menor crescimento em um grande número de países. Japão, Europa e EUA lideram uma retração nas economias desenvolvidas. A América Latina está em grande parte a salvo em virtude de mudanças nas relações de troca no comércio de commodities, e as perdas são poucas.

O Brasil se enquadra nessa categoria. A desordem vem do governo Bolsonaro. A recente alta de 100 pontos-base da Selic é a prova do compromisso do Banco Central em garantir a credibilidade doméstica. Mas o aumento dos preços do petróleo não ajuda. O saldo positivo aqui para o Brasil é modesto. Apesar da relutância da Petrobras em garantir subsídios, o que talvez leve à saída do atual presidente, também há necessidade de maior investimento internacional. No geral, os termos de troca das commodities são bastante positivos, compensando o déficit no setor industrial.

O verdadeiro problema enfrentado pelo Brasil é o impressionante fim do teto dos gastos do governo imposto por Temer em 2018. Bolsonaro, populista como é, basicamente acabou com a relevância da medida e tem aumentado o grau de endividamento bruto para níveis de 90% do PIB. Com taxas de juros baixas, isso tem sido viável. Mas agora as taxas de juros estão em alta em praticamente todos os lugares, até mesmo nos EUA. As projeções mostram que, com futuros aumentos na Selic, em conjunto com o espaço limitado para mudanças nos componentes de despesa, a dívida tenderá a continuar alta.

A política fiscal governamental inteligente não surge de regras prefixadas. Na prática, isso tem sido uma falácia mágica explorada por líderes políticos. Várias ondas de inflação fizeram parte da história de quase todos os países, assim como leis que buscam garantir uma distribuição de renda igualitária. Essas iniciativas acabam sucumbindo porque a realidade é mais complexa do que supõem as conjecturas simplificadas.

A próxima eleição está a meses de distância. Todas as pesquisas apresentam o mesmo resultado. Lula lidera com folga contra os adversários, inclusive Bolsonaro. Não há outro candidato próximo a esses dois. A vitória de qualquer um deles pode atender à evidente necessidade de um líder capaz de convencer todo o Brasil a recomeçar de novo?

* ECONOMISTA E CIENTISTA POLÍTICO, PROFESSOR EMÉRITO NAS UNIVERSIDADES DE COLUMBIA E DA CALIFÓRNIA EM BERKELEY