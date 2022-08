Fixo, mas variável

Apesar do nome, a renda fixa pode apresentar bastante variação de preços e muita volatilidade. Por isso, o investidor precisa entender como funcionam os principais indexadores e quais são os riscos a que ele está exposto em cada um deles.

Basta olhar o retorno acumulado divulgado no site oficial do Tesouro Direto – programa do governo que permite a compra e venda de títulos públicos federais pela internet – para se ter uma ideia das oscilações dos produtos de renda fixa. Dependendo da variação da curva de juros, não é incomum que o rendimento dos papéis prefixados ou atrelados à inflação fique até mesmo negativo em determinado período.

“O investidor precisa saber que na renda fixa também tem risco de mercado [variação negativa da rentabilidade], principalmente nos títulos mais longos. Essas aplicações podem até trazer prejuízos para quem decidir vender antes do vencimento”, afirma Marcos Iorio, gestor da Integral Investimentos.

Por isso, antes de decidir comprar títulos mais arriscados, é importante entender como funciona a dinâmica de precificação. Quando os juros futuros sobem, a tendência é de que o preço do papel caia, fazendo com que o investidor tenha um rendimento menor ou até mesmo amargue prejuízos com a aplicação.

Em cenários de queda dos juros futuros, o preço do título sobe no mercado secundário, trazendo um retorno maior do que o esperado para quem se desfaz antes do prazo de vencimento.

Na opinião de Thomas Giuberti, sócio-fundador da Golden Investimentos, o investidor pessoa física dificilmente conseguirá acertar o momento ideal para entrar ou sair de determinado tipo de aplicação. Por isso, o mais adequado é manter uma carteira de renda fixa diversificada. “É interessante fazer um ‘mix’ com um terço em cada um dos três indexadores – pós-fixado, prefixado e indexados à inflação. No longo prazo, esse tipo de escolha tende a se mostrar mais rentável”, analisa o executivo.

Pós-fixados são menos voláteis

Com a taxa de juros no patamar atual, uma forma simples de reduzir o risco da carteira é deixar uma parte do dinheiro em investimentos pós-fixados, que não sofrem com as mudanças das taxas de juros futuros. “Esses são os papéis mais seguros e estão com uma rentabilidade muito interessante”, afirma Iorio.

No Tesouro Selic, aplicação com menor risco de crédito do mercado, o rendimento fica muito próximo de 13,75% ao ano, que é o nível atual da taxa básica de juros. Ao optar por títulos de crédito privado, o investidor consegue taxas ainda mais atrativas. Nas plataformas de bancos e corretoras, é possível encontrar Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) que pagam até 120% do CDI (cerca de 16% ao ano) com vencimento em quatro anos, por exemplo.

Outros investimentos de crédito privado também pagam uma rentabilidade pós-fixada elevada atualmente. Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) são muito procuradas pela isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas sobre o rendimento. Tanto os CDBs quanto as LCIs e LCAs têm maior risco de crédito (calote do emissor) do que o Tesouro Direto, mas contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que, se o banco que emitiu o título quebrar, o investidor tem a garantia de receber até R$ 250 mil por CPF.

Matheus Spiess, analista da Empiricus, diz que o investidor deve mesclar as aplicações de renda fixa com indexadores diferentes. “Dentro do Tesouro Direto, você pode diversificar entre os pós-fixados e os títulos prefixados e de inflação. Entre os emissores, além de títulos do governo e emitidos por bancos, ele lembra que também existem os papéis de empresas, como as debêntures. A diversificação é a chave. Dessa forma você consegue lidar com as diferentes ofertas que aparecem no mercado e aproveita as melhores oportunidades”, aponta.