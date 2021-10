Fleury avança no Nordeste com compra de laboratório pernambucano 

Acelerando sua estratégia de crescimento por meio de aquisições, a rede de laboratórios Fleury levou o Laboratório Marcelo Magalhães, de Pernambuco, por R$ 384,5 milhões. Essa é uma das maiores aquisições do grupo, que segue mostrando apetite em crescer no seu negócio chave, o de medicina diagnóstica.

Com a aquisição da empresa pernambucana de 64 anos, o Fleury coloca no portfólio mais 13 unidades de atendimento e passará, após a conclusão da operação que ainda precisa de aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a ter 31 unidades apenas na região metropolitana de Recife. Por lá, a rede já atua com as marcas a+ Medicina Diagnóstica e com a Diagmax.

A aquisição veio depois de o Fleury ter mostrado interesse na Alliar, dona do laboratório CDB. Segundo uma fonte que acompanha essa transação, a aquisição anunciada nesta segunda-feira, 18, não interfere no apetite na Alliar, empresa listada na Bolsa e que possui um valor de mercado de R$ 1,5 bilhão. O Fleury é bem maior e vale R$ 6,8 bilhões.

No mercado, analistas apontaram que a empresa terá de mostrar quais serão os ganhos com a aquisição. A leitura do analista Maurício Cepeda, do Credit Suisse, é de que o Fleury parece estar pagando caro pela aquisição e que o valor apenas se justificaria apenas caso as sinergias sejam “significativas”.

Apetite constante

Há seis anos o Fleury havia anunciado que seu crescimento ocorreria tanto por meio da abertura de novas unidades quanto por aquisições. Desde 2016 incorporou, por aquisições, 72 unidades, ao passo que abriu 55 unidades do zero. Ao todo, o grupo possui 280 unidades espalhadas pelo País.

Em junho, o Fleury anunciou a compra dos laboratórios Pretti e Bioclínico, por R$ 315 milhões, movimento que marcou sua entrada no Espírito Santo. Além dessas aquisições, o Fleury anunciou a compra da Vita, focada em consultas e cirurgias ortopédicas. Também concluiu as aquisições da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha e do Centro de Infusões Pacaembu.

Em sua história, a maior aquisição do Fleury foi a da Lab’s, do Rio de Janeiro, e que pertencia à Rede D’Or, a dona dos hospitais São Luiz, por R$ 1,1 bilhão, operação concluída em 2011.