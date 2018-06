Fluxo cambial de abril é positivo em US$ 14,394 bilhões

Depois de registrar saídas líquidas de US$ 3,940 bilhões em março, o fluxo cambial do País registrou resultado positivo de US$ 14,394 bilhões em abril, informou nesta quarta-feira o Banco Central. Este foi o primeiro mês de fluxo cambial positivo após dois meses de resultados negativos.

A entrada líquida de dólares pelo canal financeiro em abril foi de US$ 6,756 bilhões, resultado de aportes no valor de US$ 45,505 bilhões e de retiradas no total de US$ 38,749 bilhões. Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

+ Dólar chega aos R$ 3,61 com incertezas no Brasil e no exterior

No comércio exterior, o saldo de abril ficou positivo em US$ 7,638 bilhões, com importações de US$ 13,878 bilhões e exportações de US$ 21,517 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 3,873 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,330 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 13,314 bilhões em outras entradas.