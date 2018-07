Fluxo cambial é positivo pela 1ª vez em 2 meses

A saída de recursos da conta financeira do País registrou redução nos primeiros dias de dezembro, permitindo que o fluxo cambial (entrada e saída de dólares) ficasse positivo pela primeira vez desde o início de outubro. O Brasil registrou entrada de US$ 7 milhões entre os dias 1º e 5 deste mês, resultado de um resultado negativo de US$ 1,081 bilhão da conta financeira e um superávit de US$ 1,088 bilhão na conta comercial. Além disso, o crédito aos exportadores deu mais uma sinal de recuperação. Veja também: Desemprego, a terceira fase da crise financeira global De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dados apresentados nesta quarta-feira, 10, pelo Banco Central mostram que a média diária na concessão de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) somou US$ 224,43 milhões na primeira semana de dezembro. O ACC é o principal instrumento para financiar exportadores. O resultado da semana passada é 20,78% maior que a média verificada em novembro (US$ 184,16 milhões) e 38,45% superior à vista em outubro (US$ 160,67 milhões). Desde o agravamento da crise em meados de setembro, outubro foi o mês que apresentou o pior resultado em termos de crédito ao comércio exterior. Ainda de acordo com os números do BC, apesar da recuperação, a média diária de ACC na primeira semana de dezembro ainda é 6,87% menor que a vista em setembro (US$ 238,84 milhões). O resultado, no entanto, é 2,93% superior ao registrado em agosto (US$ 216,11 milhões), antes do agravamento da crise. No acumulado do ano, até o dia de dezembro, o fluxo cambial apresenta saldo líquido positivo de US$ 5,397 bilhões, resultado do fluxo negativo de US$ 43,711 bilhões na conta financeira e ingresso líquido de US$ 49,107 bilhões no segmento comercial. Em igual período de dezembro do ano passado, o fluxo cambial estava positivo em US$ 2,660 bilhões e no acumulado do ano o saldo positivo somava US$ 84,717 bilhões.