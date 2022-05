Fluxo estrangeiro na B3 fica negativo em R$ 7,2 bilhões em 2021

A B3 informou na sexta-feira, 20, que, em 2021, o fluxo estrangeiro na Bolsa ficou em R$ 7,2 bilhões negativos, e não R$ 70,8 bilhões positivos, como havia informado anteriormente. A diferença de R$ 77,9 bilhões reflete a retirada dos volumes relativos a empréstimos de ativos em tela.

A mudança de metodologia foi anunciada em abril, mas na época foram corrigidos apenas os números de 2022, com redução do fluxo positivo de R$ 91,1 bilhões para R$ 64,1 bilhões.

A B3 divulgou também as cifras de 2020: o impacto foi menor, já que os empréstimos de ativos em tela só passaram a ser contabilizados em outubro de 2020. Com os novos cálculos, os estrangeiros retiraram R$ 39,7 bilhões, e não R$ 31,8 bilhões.

A B3 explica que os empréstimos de ativos em tela não são fluxo por não envolver aportes de recursos no momento do empréstimo do papel.