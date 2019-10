Flybondi começará a voar rota de Buenos Aires e São Paulo em 2020

A companhia aérea Flybondi lança nesta quarta-feira, 30, voos entre Buenos Aires e São Paulo, sua terceira rota conectando a capital argentina ao Brasil. As novas operações começarão em 2020, com o voo inaugural entre o Aeroporto El Palomar e o Aeroporto de Guarulhos marcado para 24 de janeiro.

LEIA TAMBÉM > Flybondi estuda voar a 15 novas cidades no Brasil

Adepta do modelo de negócios ultra low cost, a Flybondi terá três frequências semanais na rota Buenos Aires-São Paulo, às segundas, quartas e sextas. As passagens já podem ser adquiridas no site da companhia e, nos próximos dias, estarão sendo vendidas a preços promocionais: a partir de R$ 376 pela viagem de ida e volta (não inclui taxas e impostos), com direito a levar uma bagagem de mão de 10kg.

A empresa argentina fez seu primeiro voo no Brasil no início de outubro, entre Buenos Aires e Rio de Janeiro, alcançando 100% de ocupação. O segundo destino anunciado foi Florianópolis, onde as operações devem começar em 19 de dezembro. Devido à alta demanda, a aérea divulgou na semana passada um aumento das frequências nessas duas rotas.

A Flybondi tem ainda outras cidades brasileiras no radar. No início de outubro, executivos da companhia chegaram a falar em 15 novos destinos que gostaria de voar no País a partir de Buenos Aires, incluindo capitais como Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. A empresa já recebeu uma espécie de "pré-aprovação" para essas rotas e tem feito uma análise aprofundada de cada mercado para definir suas prioridades antes de formalizar pedidos de voos junto às autoridades.