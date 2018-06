Foram criados mais de 33 mil empregos formais em maio, diz Temer

O presidente Michel Temer antecipou a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio e anunciou, pelo Twitter, que o País criou mais de 33 mil empregos formais no mês passado.

Acabo de receber os números do Caged. Foram criados mais de 33 mil empregos formais no mês de maio no Brasil, com destaque para o Sudeste e Nordeste. No acumulado do ano, passamos de 380 mil novos postos de trabalho", escreveu Temer na rede de microblog.

O resultado veio abaixo do piso do intervalo das estimativas do mercado financeiro coletadas pelo Projeções Broadcast. As 16 previsões variavam de 40.600 a 91.077 vagas, com mediana de 66.130 postos. O dado de maio também demonstra forte desaceleração em relação a abril deste ano, quando foram criadas 115.898 vagas, e está aquém do saldo positivo de 34.253 postos de igual mês de 2017.

O mês de maio foi o quinto seguido com abertura de vagas com carteira assinada. O último resultado negativo, com mais demissões que contratações, foi em dezembro do ano passado, quando foram fechadas 328.539 vagas.

Na terça-feira, 19, após lançar campanha publicitária que admite o desgaste de seu governo e que suas ações vão demorar a ter efeitos perceptíveis pelos cidadãos, o presidente Temer pediu que ministros façam alarde de números de sua gestão para "vencer o pessimismo", entre eles o resultado do Caged.