Ford anuncia novo recall para modelos Fiesta

A Ford convoca proprietários de 20 unidades do Fiesta Hatch e Fiesta Sedan produzidas em 2008 para substituição da travessa inferior da suspensão dianteira. Segundo comunicado, a montadora constatou "a possibilidade de ocorrerem danos estruturais nos braços inferiores da suspensão dianteira", com riscos de "perda do controle direcional, podendo causar acidentes." Os proprietários desses veículos devem comparecer à rede de concessionárias da Ford para substituição da peça. A troca pode também ser agendada pelo telefone 0800 703 3673. Os veículos que deverão passar pelo recall da Ford têm os seguintes números de chassi: 9BFZF10A088259384, 9BFZF20A188255270, 9BFZF10A488259985, 9BFZF20A488208234, 9BFZF10A488260215, 9BFZF20A688208235, 9BFZF10A488270243, 9BFZF26P088256471, 9BFZF10A488270369, 9BFZF26P788209969, 9BFZF10A488270372, 9BFZF26P788209972, 9BFZF10A588270283, 9BFZF26P788256239, 9BFZF10A588270378, 9BFZF26P788256242, 9BFZF10A788270382, 9BFZF26P888253852, 9BFZF16PX88216196 e 9BFZF26P888256475.