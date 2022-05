Ford contrata 500 engenheiros para centro de desenvolvimento na Bahia para exportar serviços

Embora tenha fechado suas fábricas no Brasil, a Ford manteve na Bahia um centro de pesquisa e desenvolvimento e anunciou na tarde desta terça-feira, 24, que contratou 500 engenheiros, elevando para cerca de 1,5 mil o total de profissionais nessa área.

O centro tem atualmente 25% de suas atividades voltadas às adaptações necessárias aos modelos importados pela marca e 75% na cooperação e desenvolvimento de projetos globais.

Leia Também Ford vai vender fábrica de Taubaté para mesma construtora que comprou unidade de São Bernardo

“O time brasileiro tem uma contribuição importante na engenharia global da Ford, desenvolvendo produtos, patentes, tecnologias e softwares que estão ajudando a moldar o futuro da mobilidade”, afirmou, em nota, o presidente da Ford América do Sul, Daniel Justo. “É uma prova da capacidade e da competitividade do nosso País em exportar projetos e conhecimento”.

Antes instalado na fábrica de Camaçari - que agora esta à venda -, o centro foi transferido para o Cimatec Park, no complexo local do Senai que funciona como um ecossistema de inovação.

A convite da Ford, o governador da Bahia, Rui Costa, visitou hoje o novo centro, que está passando por ampliação, e foi informado das 500 contratações feitas ao longo deste ano. O centro inclui também o campo de provas em Tatuí (SP).

Setor passa por transformação global

Justo destacou o momento de transformação vivido pela indústria automotiva global, com a introdução de novas tecnologias - como a de carros elétricos -, e mudanças de hábito dos consumidores, o que, segundo ele, abre oportunidades para o aproveitamento da especialização e do conhecimento da equipe da Ford brasileira, mesmo que o grupo não mantenha mais produção local de veículos.

Além de parcerias com instituições como a Universidade Federal da Bahia e o Senai, a Ford mantém programas de treinamento, palestras e workshops para atração e desenvolvimento de novos talentos. A empresa oferece ainda um curso de desenvolvimento de software, criado em parceria com o Senai Cimatec, com 80 vagas gratuitas para pessoas de baixa renda.