Ford encerra produção de veículos em fábrica de São Bernardo do Campo

A Ford encerra, nesta quarta-feira, 30, as atividades da fábrica em São Bernardo do Campo (SP). Com a medida, por volta de 600 funcionários devem ser dispensados. Outros mil da seção administrativa da empresa devem continuar na empresa até março. O fechamento da unidade já havia sido confirmado em fevereiro. ​

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, a unidade tinha 2,7 mil funcionários à época do anúncio de encerramento das atividades. Desde então, 1,5 mil trabalhadores foram demitidos, a maioria pela adesão a um Programa de Demissão Voluntária (PDV).

Em junho, 750 funcionários que trabalhavam na linha de produção Fiesta foram demitidos após o fim da fabricação do modelo. A produção de caminhões seria mantida até novembro, quando seriam finalizadas as negociações de venda para o grupo brasileiro Caoa. Até o momento, porém, a Caoa não conseguiu levantar os recursos necessários para efetivar a compra, anunciada no início de setembro.