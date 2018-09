Ford faz recall por problema na exaustão e transmissão do Ranger

A Ford está convocando proprietários de veículos Ranger, modelos de 2012 a 2019, para a instalação de dois itens. Uma proteção térmica para diminuir a irradiação da temperatura do sistema de exaustão, e uma proteção inferior para reduzir o acúmulo de vegetação seca na travessa da transmissão.

De acordo com o comunicado da empresa, ao dirigir continuamente sobre terrenos sem pavimentação, podo ocorrer o acúmulo de "vegetação seca" na travessa da transmissão. "Este acúmulo em contato com altas temperaturas geradas pelo sistema de exaustão durante seu funcionamento normal pode causar risco de incêndio, podendo resultar em danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros", afirma a companhia.

A Ford informa que os proprietários devem entrar em contato com o centro de atendimento da empresa, pelo telefone 0800-703 -3673, ou uma distribuidora para verificar se o veículo está envolvido nesta campanha e agendar o reparo, que será gratuito.

Os finais de chassis envolvidos são:

Modelo 2012, com fabricação de 25/11/11 a 1/12/12, e chassis (8 últimos dígitos) de CJ460393 até CJ472626.

Modelo 2013, com fabricação de 2/2/12 a 10/5/13, e chassis (8 últimos dígitos) de DJ022428 até DJ484214.

Modelo 2014, com fabricação de 18/4/13 a 26/6/14, e chassis (8 últimos dígitos) de EJ131786 até EJ258781.

Modelo 2015, com fabricação de 10/3/14 a 6/7/15, e chassis (8 últimos dígitos) de FJ213553 até FJ361400.

Modelo 2016, com fabricação de 6/7/15 a 19/1/16, e chassis (8 últimos dígitos) de GJ361715 até GJ401728.

Modelo 2017, com fabricação de 1/2/16 a 19/7/17, e chassis (8 últimos dígitos) de HJ001071 até HJ499211.

Modelo 2018, com fabricação de 9/3/17 a 6/4/18, e chassis (8 últimos dígitos) de JJ009196 até JJ497263.

Modelo 2019, com fabricação de 9/2/18 a 11/6/18, e chassis (8 últimos dígitos) de KJ068882 até KJ103739.