Ford teve prejuízo de US$ 2,8 bi no 4º trimestre de 2007 A montadora Ford anunciou hoje um prejuízo líquido de US$ 2,8 bilhões (US$ 1,30 por ação) no quarto trimestre de 2007, e informou que está preparando novos cortes de custos para reduzir as perdas. Apesar do prejuízo registrado entre outubro e dezembro do ano passado, as perdas foram bem menores que as do mesmo período do ano anterior, de US$ 5,6 bilhões (US$ 2,98 por ação). Excluindo itens especiais, o resultado líquido negativo ficou em US$ 366 milhões (US$ 0,19 por ação) no trimestre, em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pela Thomson Financial. A receita foi de US$ 44,1 bilhões no intervalo, contra US$ 40,3 bilhões obtidos no mesmo trimestre de 2006. Antes de impostos, o lucro no quarto trimestre na Europa foi de US$ 223 milhões, contra US$ 218 milhões do ano anterior. Na América do Sul, nas mesmas bases de comparação, os ganhos foram de US$ 418 milhões, contra US$ 114 milhões. Na América do Norte, as perdas diminuíram de US$ 2,7 bilhões para US$ 1,6 bilhão. No acumulado de 2007, o prejuízo líquido da Ford diminuiu para US$ 2,7 bilhões (US$ 1,35 por ação), comparado com os US$ 12,6 bilhões (US$ 6,72 por ação) registrado no ano anterior. O lucro operacional antes de impostos em 2007 foi de US$ 126 milhões, excluindo itens. As informações são da Dow Jones.