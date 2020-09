Ford vai pagar até R$ 93 mil extras para trabalhador que deixar a fábrica da Bahia

A Ford fechou acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari (BA) de um Programa de Demissão Voluntária que começa na quinta-feira, 1º, e vai pagar R$ 93 mil extras para trabalhadores com 17 a 20 anos de contrato que aderirem ao PDV. Para quem tem entre 6 e 18 anos de casa será pago R$ 80 mil e, para os que entraram no grupo nos últimos cinco anos serão pagos R$ 40 mil, além dos direitos trabalhistas.

A empresa também decidiu prorrogar até o fim de dezembro a suspensão de contratos de trabalho (lay-off) de cerca de 1,45 mil trabalhadores da montadora e de fornecedores que operam dentro do complexo da Bahia. Eles estão fora da fábrica desde março e, segundo o presidente do sindicato, Júlio Bonfim, se houver necessidade o prazo poderá ser estendido mais uma vez até maio.

Em nota, a direção da Ford informou que “com o objetivo de ajustar os níveis de produção à significativa desaceleração do mercado gerada pela pandemia, a Ford e o Sindicato dos Metalúrgicos fecharam acordo para abertura de um Programa de Demissão Voluntária, assim como a extensão do lay-off até 31/12/20 na fábrica de Camaçari (BA). O PDV é voltado para os empregados da área de produção e as inscrições estarão abertas a partir de 01/10/20.”

Segundo Bomfim, a Ford iniciou o ano com previsão de produzir 215 mil unidades do EcoSport e do Ka, mas, agora, a projeção é de 136 mil unidades “ou menos”. A Ford tem 6,5 mil funcionários diretos da fábrica e outros 3,5 mil trabalham no parque de fornecedores dentro do complexo.

Para o sindicalista, a proposta da montadora – que tem acordo com a entidade de não realizar demissões em massa até 2023 – a proposta do PDV “é a maior do Brasil”. A empresa não indicou meta a ser atingida.

Ociosidade

Há duas semanas, trabalhadores da Volkswagen aprovaram um programa para as quatro fábricas do grupo, que empregam ao todo cerca de 15 mil pessoas, a abertura de um PDV que dá direito a até 35 salários extras para quem é funcionário há mais de 30 anos. Quem tem até dez anos terá direito a 25 salários extras.

A Volkswagen iniciou as negociações informando que tem um excedente de 35% nas fábricas, ou cerca de 5 mil funcionários. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou que, mesmo que não atinja essa meta, a empresa não fará cortes aleatórios. Os funcionários também aceitaram medidas como layoff por até dez meses com salários inferiores aos pagos até agora, congelamento de reajuste salarial neste ano e volta gradativa de reposição da inflação, além de mudanças em benefícios como plano médico e participação nos lucros.

Nos últimos 12 meses, o setor automotivo fechou 6,3 mil vagas, das quais 4,1 mil durante a pandemia. Hoje emprega 121,9 mil trabalhadores, número que terá importante redução até o fim do ano diante de cortes aleatórios que vem sendo promovidos pelas montadoras e pelos programas de voluntariado.

O recém concluído PDV da General Motors teve adesão de 294 trabalhadores em São Caetano do Sul (SP) e de 235 em São José dos Campos (SP), onde já há mil operários com contratos suspensos desde março. A Renault, com fábrica no Paraná, também tem um PDV para cortar 747 vagas, número equivalente ao de demissões feitas em julho e que depois revogou após greve dos trabalhadores.