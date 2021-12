Fórum de Davos é adiado por conta do avanço da Ômicron

ZURIQUE - O Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que seria realizado em janeiro em Davos, na Suíça, foi adiado para meados de 2022, segundo informaram os organizadores do evento nesta segunda-feira, 20.

O evento, que é um grande ponto de encontro para líderes políticos e empresariais de todo o mundo, foi postergado por conta da contínua incerteza em relação à variante Ômicron da covid-19, disseram os organizadores. A nova data não foi divulgada. A informação é de que está planejada para o "início do verão" (no Hemisfério Norte).

"As atuais condições da pandemia tornam extremamente difícil realizar uma reunião presencial global. Os preparativos foram guiados por conselhos de especialistas e se beneficiaram da estreita colaboração do governo suíço em todos os níveis", disse o WEF, com sede em Genebra, em seu site.

"Apesar dos rígidos protocolos de saúde da reunião, a transmissibilidade do Ômicron e seu impacto nas viagens e na mobilidade tornaram o adiamento necessário."