Fórum Econômico Mundial abre suas portas para Bolsonaro

GENEBRA - Os organizadores do Fórum Econômico Mundial, em Davos, esperam uma "contribuição construtiva" do presidente eleito Jair Bolsonaro no debate sobre os desafios internacionais e o aguardam para o evento no fim de janeiro de 2019, na estação de esqui dos Alpes.

"O objetivo da reunião anual do Fórum Econômico Mundial é o de trazer líderes para lidar com desafios comuns", disse ao Estado a chefe da entidade para América Latina, Marisol Argueta. "O Brasil, como uma importante economia emergente, pode jogar um papel significativo em lidar com desafios regionais e globais", afirmou. "Esperamos que o presidente eleito Bolsonaro possa se unir a nós em janeiro e fazer uma contribuição positiva e construtiva em direção a esses nossos objetivos."

Bolsonaro escolheu Chile, EUA e Israel como os destinos de sua primeira viagem internacional. Mesmo sem ter anunciado o futuro chanceler, o roteiro indica a preferência por parceiros comerciais que compartilham sua visão de mundo. Bolsonaro prometeu durante a campanha adotar uma política externa não ideológica.

Davos, porém, espera que Bolsonaro inclua o evento na Suíça em sua agenda, o que seria sua estreia diante da elite da economia mundial. Assuntos como a reforma do sistema comercial, a situação econômica brasileira, o papel dos mercados emergentes e mesmo os desafios de tecnologia e climáticos são alguns dos pontos que poderiam entrar na agenda.

Na semana passada, o presidente do Fórum, Borge Brende, falou ao Estado sobre os desafios que o próximo governo terá. "Reformas são necessárias no Brasil", disse. "Um pouco já foi feito. Mas essa tendência precisa continuar", ressaltou ele. "No longo prazo, o Brasil tem enormes oportunidades. Mas, no curto prazo, há desafios reais que terão de ser tratados", disse Brende, que foi chanceler norueguês entre 2013 e 2017. "O País tem condições de superar isso. Educação e inovação terão de ser incentivados."

Competitividade

Davos também deixa claro que o próximo presidente da República assume um país pouco competitivo e avaliado como tendo a pior carga de regulações do setor público em todo o mundo.

O resultado desse cenário foi, uma vez mais, a queda do Brasil no ranking internacional de competitividade, afetada ainda pela falta de abertura da economia nacional, um mercado de trabalho pouco flexível, crime e falta de qualidade na educação.

A classificação foi divulgada pelo Fórum Econômico Mundial que, neste ano, apresentou o Brasil na 72.ª posição. Em 2017, a economia brasileira era a 69.ª mais competitiva do mundo.

Na avaliação do Fórum, países como Armênia, Bulgária ou Romênia têm hoje economias mais competitivas que a brasileira. O País também é o menos competitivo entre os membros dos Brics e, mesmo na América Latina, o Brasil aparece apenas na 8.ª posição.

Para completar, o País continua sendo um dos mais fechados do mundo em termos comerciais. Quanto a tarifas de importação, apenas 15 economias são consideradas menos competitivas que a brasileira. No critério que mede barreiras técnicas, o Brasil também aparece entre os quatro piores.