Fórum Estadão debate rumos da economia com ex-ministro Malan

O Estado realiza no dia 29 deste mês, em São Paulo, o quarto evento da série de debates A Reconstrução do Brasil, sobre os temas mais importantes para o desenvolvimento do País.

Desta vez, os convidados vão discutir como fazer com que o Brasil seja um ambiente mais amigável para se fazer negócios. Não é uma tarefa fácil, como mostrou o último relatório Doing Business do Banco Mundial, que coloca o Brasil no 125.º lugar entre 190 países. Entre os principais problemas a serem combatidos, mostra o relatório, estão a burocracia e a pesada carga tributária.

O evento será dividido em dois painéis. No primeiro painel, Camilla Junqueira, diretora-geral da Endeavor Brasil; João Manoel Pinho de Mello, secretário de Promoção de Produtividade e Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda; e Marcos Lisboa, presidente do Insper, vão falar sobre as reformas que precisam ser feitas para ajudar a empreender.

Na segunda parte, o ex-ministro e presidente do Conselho Consultivo Internacional do Itaú Unibanco, Pedro Malan, será entrevistado pelos colunistas do Estado Eliane Cantanhêde, Celso Ming e Vera Magalhães, para falar sobre os rumos da economia nacional.

O evento é uma iniciativa do Estado em parceria com a Unibes e apoio do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice), do Centro de Liderança Pública (CLP) e da Tendências Consultoria Integrada.

O nome da série de debates faz referência ao conjunto de reportagens publicadas pelo Estado sobre a agenda de reformas necessárias para o Brasil deixar para trás a maior crise econômica de sua história à luz das eleições gerais de outubro. O jornal publicou os textos entre setembro de 2016 e janeiro de 2017.

As inscrições são gratuitas