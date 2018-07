Fórum Estadão discute fraude e sonegação

O Estado promove o Fórum Estadão Combate a Fraude e Sonegação na próxima quinta-feira, dia 3 de maio. O evento será dividido em dois painéis.

O objetivo é discutir como e por que ocorrem a sonegação e as fraudes sobretudo no setor de combustíveis. E tentar apontar caminhos para evitar e combater os dois problemas que afetam a economia. De acordo com estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), R$ 4,8 bilhões em impostos não estão sendo pagos anualmente por empresas que sonegam o pagamento de tributos.

Outro fenômeno que deve ser combatido é o da bomba fraudada. Num caso de roubo, puro e simples, o consumidor paga por uma quantidade de litros e recebe outra.

Painéis. O primeiro painel, “Impacto da sonegação para a sociedade”, contará com a presença de Hélvio Rebeschini, diretor de Planejamento Estratégico da Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência (Plural); Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, coordenador de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda de São Paulo; Victor Hugo Ferreira, delegado da Polícia Federal da Operação Rosa dos Ventos, e Ana Lúcia Pires de Oliveira Dias, subprocuradora-Geral do Tributário Fiscal (PGE).

O segundo painel, “Como combater a sonegação e as fraudes”, contará com a participação de Aurélio Cesar Nogueira Amaral, diretor-superintendente de Abastecimento, Fiscalização e Qualidade de Produtos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Fernando Figueiredo Bartoletti, presidente da Apamagis; Rogério Campos, representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e José Guilherme Antunes Vasconcelos, superintendente da Receita Federal em São Paulo.

Os painéis terão mediação do jornalista Francisco Carlos de Assis, da Agência Estado. O evento será encerrado com palestra do economista Ricardo Amorim.

FÓRUM ESTADÃO COMBATE A FRAUDE E SONEGAÇÃO

DIA 3 DE MAIO DAS 8h30 às 12h

HOTEL PULLMAN, VILA OLÍMPIA

ENTRADA GRATUITA.

INSCRIÇÕES: WWW.ESTADAOEVENTOS.COM.BR/COMBATE