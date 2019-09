Funcionários da GM dos EUA fazem primeira greve em 12 anos

DETROIT - Mais de 49 mil trabalhadores associados ao United Auto Workers, o maior sindicato de metalúrgicos dos Estados Unidos, iniciaram uma greve neste segunda-feira, 16, em fábricas da General Motors (GM) . Eles fecharam 33 fábricas em nove Estados e 22 armazéns de distribuição de peças. O sindicato não informou quanto tempo duraria a paralisação.

É a primeira greve nacional do sindicato desde uma paralisação de dois dias em 2007 que teve pouco impacto na empresa. Os negociadores do sindicato pressionam a montadora a reabrir fábricas e a melhorar salários e benefícios.

A GM afirmou que fez ofertas substanciais, incluindo salários mais altos e investimentos em fábricas. Os funcionários da GM tiveram o apoio de trabalhadores da Ford e da Fiat Chrysler e de uma fábrica de peças fundidas de alumínio em Bedford, Indiana.

O vice-presidente do sindicato, Terry Dittes, principal negociador com a GM, disse que a greve é o último recurso do sindicato em um momento em que os dois lados estão distantes de um acordo para o novo contrato de quatro anos. "Entendemos claramente as dificuldades que isso pode causar", afirmou. "Estamos defendendo salários justos, defendendo cuidados de saúde de qualidade a preços acessíveis, defendendo nossa participação nos lucros."

A montadora disse que ofereceu aumentos salariais e US $ 7 bilhões em investimentos em fábricas nos EUA, resultando em 5.400 novas vagas, uma minoria da qual seria preenchida por funcionários existentes. Também disse que oferecia maior participação nos lucros, benefícios de saúde e um pagamento de US $ 8.000 a cada trabalhador após a ratificação de um acordo.

Como as declarações públicas de ambos os lados conflitam, é difícil dizer quanto tempo durará a greve, disse Kristin Dziczek, vice-presidente de trabalho e indústria do Center for Automotive Research, um think tank da indústria.

As conversas devem ser retomadas nesta manhã. O contrato do sindicato com a GM expirou na noite de sábado, mas os pactos com os rivais da empresa, Ford e Fiat Chrysler, foram estendidos por tempo indeterminado. O sindicato escolheu a GM como sua empresa-alvo este ano, e qualquer acordo que negociar será usado como modelo para os demais.

A GM foi escolhida porque é a mais lucrativa das três e porque seus planos de fechar quatro fábricas nos EUA irritaram os membros do sindicato.

O porta-voz do sindicato, Brian Rothenberg, disse, no entanto, que ainda há diálogo. Antes de as negociações terminarem, a GM se ofereceu para construir uma nova caminhonete totalmente elétrica em uma fábrica em Detroit que deveria fechar no próximo ano, de acordo com uma pessoa que falou com a Associated Press sob condição de anonimato.

A GM estava tensa desde o início, principalmente por causa de o plano de fechar quatro fábricas nos EUA, incluindo a na fronteira de Detroit com o enclave de Hamtramck, bem como Lordstown e fábricas em Warren, Michigan, e perto de Baltimore.