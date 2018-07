Funcionários de Furnas desistem de greve Os funcionários de Furnas Centrais Elétricas suspenderam a greve programada para amanhã. Segundo o presidente da Associação dos Funcionários Contratados de Furnas, Ozeas Bispo dos Santos Neto, a entidade optou por aguardar um pronunciamento do Judiciário para só então decidir os passos do movimento. Até lá, os funcionários não programaram nenhuma outra greve, garantiu. Na semana passada, os funcionários de Furnas, estatal controlada pela holding Eletrobras, realizaram paralisação de 24 horas em protesto contra a Justiça do Trabalho, que determinou a demissão imediata dos funcionários contratados de Furnas sem concurso público e sua substituição pelos aprovados em concurso realizado pela empresa. Furnas não quis se pronunciar sobre a questão.