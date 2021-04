Fundador do site Reclame Aqui, Maurício Vargas morre aos 58 anos, vítima da covid-19

O empresário Maurício Vargas, fundador do site Reclame Aqui, morreu aos 58 anos devido a complicações da covid-19. Ele, que estava internado há mais de uma semana em um hospital particular de São Paulo, deixa pais, irmão e dois filhos.

Natural de Campo Grande (MS), Vargas era o presidente da companhia que fundou há 20 anos. O Reclame Aqui é um site destinado às reclamações de consumidores sobre produtos e serviços.

Ele criou a empresa em 2001 como reação ao estresse vivido depois de perder um voo para um compromisso importante. Após o problema com a companhia aérea, que resultou em uma perda de negócios, o empresário procurou pelos serviços de atendimento ao consumidor da empresa para expor a sua indignação e não recebeu retorno.

A partir daí, Vargas notou a necessidade da criação de um site em que o consumidor pudesse expor os problemas e a ineficiência dos canais de atendimento das empresas e assim surgiu o Reclame Aqui, que atualmente é considerado uma das principais fontes de informações sobre consumo no País.

Fernando Belem, fundador do Reparô, startup de assistência técnica para eletrodomésticos investida pelo Reclame Aqui, fez uma homenagem a Vargas em post no Instagram. Ele também prestou solidariedade aos familiares e amigos.

"Hoje não conseguimos consertar o rumo das coisas, nem tudo conseguimos, mas temos a certeza que Deus o acolherá com braços escancarados por tudo que fez pelo Brasil. Honraremos o seu legado", escreveu.

Projetos

Em outubro do ano passado, Vargas falou ao Estadão sobre os projetos do Reclame Aqui. Ele contou sobre o serviço "prime" que foi lançado depois da Black Friday. Com assinatura de R$ 9,90 por mês, a empresa oferece ajuda na resolução de problemas relatados na plataforma de reclamações.

O empresário também falou sobre a novidade do "ConfieAqui", uma plataforma que faz pesquisa e comparação de preços, além de mostrar as empresas com boa reputação. Para turbinar os novos projetos, Vargas informou que o Reclame Aqui buscou investimentos estrangeiros com a expectativa de captar de US$ 60 milhões a US$ 100 milhões.

Atualmente, a empresa fatura cerca de R$ 45 milhões por ano e a ambição é, em 2022, chegar ao faturamento anual de R$ 240 milhões. "Estamos em busca desse investimento para fazer tudo o que queremos. Mas somos chatos, já surgiram investidores com os quais não quisemos conversar. Nossa credibilidade é o nosso maior patrimônio, não posso perder isso", disse Vargas na entrevista.