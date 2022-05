Fundador da XP rebate críticas após encontro com Lula: 'trabalho institucional'

Guilherme Benchimol, fundador da XPI, afirmou em uma rede social que pretende falar com todos os presidenciáveis de maneira isonômica. O comentário foi postado no Instagram, após um seguidor escrever uma crítica em uma publicação do empresário: “hoje, vai beijar a mão do Lula”.

Há cerca de duas semanas, Benchimol se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um movimento que chegou a defender em outras ocasiões. “Nos últimos meses, venho me encontrando com alguns candidatos à Presidência e pretendo me encontrar com todos até o começo da campanha presidencial”, afirmou em postagem de 21 de abril.

Leia Também Previdência privada vira novo foco de atração de clientes da XP

Após o comentário do seguidor em tom crítico, Benchimol disse que seu papel não é ficar esbravejando nas redes sociais, mas, sim, falar com todos os candidatos de maneira isonômica. “Isso não significa oferecer apoio, estender a mão ou qualquer coisa do tipo. É apenas um trabalho institucional que meu cargo exige”, explicou.

O empresário ainda complementou que respeita todos os candidatos. “Jamais fiz qualquer negócio com o governo ou precisei de qualquer favor político. Espero que outros empreendedores sérios e com voz ativa também pensem da mesma forma.”

“Em alguns momentos, sensatez e pragmatismo são extremamente necessários”, fecha a publicação.