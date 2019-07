Fundos de renda fixa de longo prazo e de ações de energia lideram ganhos

Fundos de investimento são um dos canais mais recomendados por especialistas para quem deseja fazer o dinheiro render. Deixando as negociações a cargo de gestores profissionais, os riscos são menores para quem não tem tempo nem conhecimento para navegar no mercado financeiro. Levantamento da consultoria Economatica mostrou quais fundos no varejo apresentaram a maior alta no primeiro semestre de 2019.

Entre os fundos de renda fixa, que buscam rendimentos com juros e índices de preços, a primeira posição ficou com o fundo de juros reais do Santander, que obteve retorno de 14,87% de janeiro a junho. Como a carteira é composta por títulos do governo atrelados à inflação, em especial de longo prazo, a crescente expectativa de queda dos juros impulsionou os resultados, diz o superintendente de investimento do Santander Asset Management, Cal Constantino. Quanto menores os juros, maior a valorização desses ativos.

Mesmo fazendo parte da renda fixa, o gestor destaca a volatilidade de fundos com essa alocação. “O prazo médio de vencimento da carteira está em quase nove anos. A cada 0,10 ponto porcentual que diminui na curva de juros, o fundo se valoriza quase 1%. E o contrário se aplica também.”

O fundo de ações de melhor desempenho foi o da Brasil Capital, com rendimento de 18,92%, acima dos 14,88% do Ibovespa, principal índice de ações no País. A alocação em torno de 20% no setor de energia foi o combustível para o bom resultado. “São investimentos que estão na carteira há anos. O fundo tem um caráter de investir mais estruturalmente nas empresas, somos muito fundamentalistas, olhamos em detalhe cada empresa”, conta André Ribeiro, sócio e gestor da Brasil Capital.

Na categoria de multimercados se incluem fundos com diversas características, já que eles não são obrigados a concentrar investimentos em nenhuma classe em especial. No caso do líder em rentabilidade do segmento, a estratégia básica é seguir o índice de ações americano S&P 500. O gerente de produtos da Western, Mauricio Lima, explica que, além do resultado das empresas, a sinalização de que os juros nos Estados Unidos deverão cair ajudou a alcançar a valorização de 18,92% no período

Confira dicas dos gestores campeões:

Renda fixa - Cal Constantino, do Santander

“Não olhe apenas o retorno passado para tomar uma decisão de investimento. Veja sempre o que faz sentido olhando também para a frente, quais são as expectativas de retorno. Não caia na tentação de só olhar o retorno no semestre anterior e acreditar que vai continuar tão forte.”

“Produtos de renda fixa com títulos de longo prazo têm volatilidade elevada. Sempre coloque o foco no médio ou longo prazo, afinal de contas, em determinados períodos eles podem ter performances inclusive negativas. Isso é importante para não assustar quem acha que nunca vai perder dinheiro.”

“Nunca coloque todos os seus investimentos em um produto só, mesmo na renda fixa. Além dos mais conservadores, apenas com títulos do governo de prazo menor, você consegue apimentar a expectativa de retorno buscando produtos de crédito privado. E aí pesa mais o risco das empresas do que a volatilidade de mercado.”

Ações - André Ribeiro, da Brasil Capital

“Alongue o prazo de investimento. Bolsa não necessariamente vai dar dinheiro daqui a um mês. Ela pode ficar o ano inteiro sem andar nada e subir 10% em dezembro. Já é o dobro do que a Selic vai render. Precisa de paciência.”

“Se quiser estudar determinadas empresas, procure setores que sejam previsíveis, que sejam mais fáceis de projetar e entender, que sejam mais palpáveis. Estudar uma empresa de exploração de gás integrada a termoelétricas que atua em um setor regulado vai ser muito mais complicado.”

“As ações vão se mover alinhadas ao movimento de lucro das empresas. Se o lucro está crescendo 30%, no médio e longo prazo, elas irão se valorizar 30%. Se achar que vai cair 30%, ela cai também. A correlação é muito clara.”

Multimercados - Mauricio Lima, da Western Asset