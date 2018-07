Furnas opera normalmente apesar de greve, afirma empresa A greve de 24 horas dos funcionários de Furnas não está afetando as operações de geração e transmissão de energia, informou nessa terça-feira a companhia. "Furnas Centrais Elétricas garante que o suprimento de energia nas suas áreas de atuação não será afetado pela paralisação de funcionários", informou um comunicado oficial. Segundo a companhia, "as áreas operacionais das usinas, subestações e linhas de transmissão trabalham com efetivo suficiente para garantir a geração e a transmissão de energia, que são serviços essenciais de utilidade pública e não são interrompidos". A paralisação se deve a uma decisão da Justiça de Brasília, que determinou o afastamento dos empregados terceirizados da empresa e a contratação dos aprovados no concurso de 2004. Atualmente, Furnas tem 6.391 empregados, sendo que 1.857 são terceirizados e 4.534 efetivos, segundo a empresa. "A empresa acompanha os processos judiciais que envolvem os trabalhadores atingidos pela decisão da 8a. Vara de Trabalho de Brasília, sendo que qualquer medida a ser adotada será em estrito respeito às decisões proferidas pela Justiça." Pela manhã, cerca de cem pessoas fizeram uma manifestação na porta da empresa e ameaçaram novas paralisações de 24 a 72 horas nas próximas semanas, caso a decisão da Justiça não seja revogada. (Por Rodrigo Viga Gaier)