Futuro da mobilidade em debate

O futuro da mobilidade e a importância da inovação no setor de transporte rodoviário estarão em debate no dia 19 de outubro, a partir das 17h30, numa edição do Diálogos Estadão Think patrocinada pela Buser, maior plataforma de intermediação de viagens do Brasil, que se tornou conhecida por lançar o modelo de fretamento colaborativo – modalidade em que os passageiros dividem a conta da viagem, chegando a preços até 60% menores que na rodoviária, em ônibus de qualidade e ainda mais segurança.

O governador de São Paulo, João Doria, será o keynote speaker do evento. Durante a sua palestra, ele vai abordar a importância da inovação para o Estado mais rico do País. Na sequência, ocorre o painel “Inovação e regulação”, tendo como tema central o vácuo regulatório que ocorre entre a chegada das inovações e a adaptação das leis a essas novidades. Entre os debatedores confirmados, estão Geanluca Lorenzon, secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade (Seae) do Ministério da Economia, e Juliana Natrielli, diretora de Políticas Públicas e Regulatório da Buser.

O fio condutor dos debates será o papel da tecnologia para ampliar as opções de transporte e proporcionar mais flexibilidade e liberdade aos passageiros. “A Buser nasceu para revolucionar o transporte rodoviário, um setor que não se renovava fazia décadas. Como toda inovação, gerou questionamentos assim que surgiu”, afirma a diretora da startup. “Queremos aproveitar este momento de crescimento da nossa plataforma, aproveitar que o brasileiro tem demandado cada vez mais os nossos serviços, para debater com a sociedade e autoridades como a inovação é capaz de melhorar a vida das pessoas, convivendo com outros modelos. Queremos mostrar que o futuro da mobilidade prevê mais liberdade para os passageiros”, reforça a executiva.

O debate é importante, ainda, para esclarecer mitos e inverdades já disseminados sobre o modelo adotado pela Buser. Diferentemente do que afirmam as velhas empresas, o fretamento intermediado pela plataforma é uma atividade legal, possui licença para operar e, assim como a própria startup, recolhe todos os impostos. Importante reforçar que todos esses aspectos são exigidos e fiscalizados pelos órgãos públicos, requisito para que essas empresas estabeleçam parceria com a Buser.

O segundo painel, “Como a tecnologia vai ditar o futuro do turismo”, discutirá e projetará as mudanças no setor de viagens e como isso está revolucionando a experiência do viajante, com a participação do publicitário e jornalista de viagens Ricardo Freire.

Os painéis reunirão ainda outros especialistas em mobilidade, em turismo e representantes dos Poderes Legislativo e Executivo.