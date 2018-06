Gabinete de Segurança Nacional realiza reunião emergencial sobre paralisação

O Gabinete de Segurança Institucional realiza na manhã desta sexta-feira uma reunião, no Palácio do Planalto, com diversos ministros para avaliar o quadro real de paralisação de caminhoneiros no País, no quinto dia de mobilização. "Nós teremos uma reunião de avaliação para entender qual é o quadro efetivamente no País e as medidas necessárias para poder assegurar o abastecimento da população, que não pode pagar por essa paralisação", disse ao Estado o ministro-chefe do GSI, general Sérgio Etchegoyen.

+ AO VIVO: Siga a greve dos caminhoneiros pelo Brasil

Ele lembrou que o governo assinou um acordo com várias entidades de caminhoneiros ontem à noite e os líderes deveriam ter conseguido começar a resolver o problema, com o fim da paralisação, mas eles não conseguiram nada e o acordo não foi cumprido. "Estamos avaliando o que está acontecendo, qual a intensidade do movimento e dos bloqueios, qual a tendência dele", afirmou ele, informando que convidou para esta reunião ministros e representantes da Casa Civil, Defesa, Segurança Pública, Advocacia da União, Transportes e entre outros.

+ Perguntas e respostas sobre a manifestação dos caminhoneiros

Daqui a pouco, no Planalto, será realizada também uma reunião do presidente Michel Temer com os secretários de Fazenda dos Estados. O governo quer que os Estados, que cobram ICMS de parte expressiva de imposto do diesel deem sua contribuição e também reduzam sua margem de cobrança para ajudar a solucionar o problema.

A Casa Civil vai voltar a procurar os líderes dos movimentos para fazer novo apelo para que consigam convencer seus companheiros a voltar ao trabalho. O governo teme que a paralisação prossiga por mais tempo e aí sim se instale o caos no País. Embora evitem falar em caos , o sentimento é de que a situação pode começar a sair do controle.

+ WHATSAPP: Como a paralisação dos caminhoneiros está afetando a sua vida?