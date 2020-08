Galpão industrial alia refrigeração à sustentabilidade

Duas grandes obras envolvendo, reconstrução, restauração e revitalização, uma em São Paulo e outra em Porto Alegre, foram contempladas pelo Master Imobiliário na categoria Empreendimentos.

Na capital paulista, a estrutura frágil da construção, com sete décadas de vida, exigiu cuidados extras e profissionais especializados durante a demolição do Teatro Cultura Artística, para não afetar as partes tombadas pelo Patrimônio Histórico que seriam restauradas. Esse foi um dos principais desafios da reconstrução de um dos mais tradicionais teatros da cidade, destruído por um incêndio em 2008, e rendeu o Prêmio Preservação do Patrimônio do Master Imobiliário à HTB Engenharia e Construção.

Leia Também Caixa terá nova modalidade de crédito para pessoa física com garantia de imóvel

“A HTB iniciou a reconstrução do teatro, que exigiu apurado planejamento e tecnologia e a implantação das melhores e mais modernas soluções técnicas, com restauração e preservação dos espaços tombados pelo Patrimônio Histórico não atingidos pelo incêndio, além de contenção de prédios antigos do entorno”, afirma o júri do Master Imobiliário, ao justificar a premiação.

Inaugurado em março de 1950, com um concerto de Heitor Villa-Lobos, o Teatro Cultura Artística se consolidou como referência no ambiente cultural da cidade. No novo Cultura Artística, além da sala principal, que abrigará apresentações de musicais de médio e pequeno portes, haverá um auditório de uso múltiplo e salas de prática. O espaço ainda terá restaurante, sorveteria e livraria.

A primeira fase das obras teve duração de 15 meses e terminou em julho de 2019, com a conclusão das fundações, estrutura, vedação do prédio e todas as instalações básicas. Entre as principais adversidades técnicas da obra, Detlef Dralle, CEO da HTB, cita as interferências das fundações antigas, a contenção dos vizinhos e a interface da estrutura metálica com as exigências do projeto de acústica.

“Houve necessidade de novos projetos para reforço na fundação da construção existente, para contenção provisória do vizinho (igreja) e adequações dos projetos de estrutura metálica, em função da complexidade na logística de montagem”, diz.

A preocupação com a acústica vem do nascimento do projeto e, após estudos, foi escolhido fazer a estrutura metálica de 630 toneladas, não soldada, montada com parafusos. “Foram utilizados 58 mil parafusos. O uso desse tipo de estrutura teve como preocupação chegar ao resultado final com excelência para a sua função: uma sala de concerto”, conta Dralle.

Do projeto original, o foyer e a fachada, onde permanece o mural de Di Cavalcanti, já restaurado, foram preservados pela barreira corta-fogo.

Todo o material que precisava ser restaurado e com possibilidade de remoção foi armazenado em guarda-móveis, para que sejam reparados e recolocados no seu local original.

A finalização dessa etapa está prevista para 2022 e inclui necessidades internas do prédio, como revestimentos, banheiros, iluminação, mobiliário, parte cênica, equipamentos e instalações em geral.

Lazer e serviços

A revitalização e devolução de uma área à cidade também foram a proposta do projeto “Pontal: inspire e expire Porto Alegre”, da Melnick Even Incorporações e Construções, vencedor em Soluções Urbanísticas.

Instalado na antiga área que pertencia ao Estaleiro Só, na orla do Lago Guaíba, o projeto prevê um complexo comercial com 20 andares e 84 metros de altura – onde vão funcionar um hotel, consultórios médicos e salas comerciais –, integrado a um parque de 29 mil m², que será aberto ao público. O espaço deve contar com arquibancadas, mirantes, dois píeres, pista de caminhada e playground.

“A solução urbanística inteligente e criativa em um terreno de 49 mil m² às margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre, e que contribuiu na requalificação da região com a criação de um parque público de 29 mil m². Destacado da área total do terreno e com equipamentos de lazer, o parque mudou a opinião pública negativa acerca da implantação de um empreendimento no local”, enfatizou o júri do Master Imobiliário.

A localização do empreendimento impôs dois desafios técnicos ao projeto. “Por ser bem na beira do Guaíba e o prédio ter uma altura maior, tivemos de fazer ensaios de túnel de vento. Esse desafio foi importante”, afirma Juliano Melnick, diretor executivo da Melnick Even. Outros pontos importante foram o rebaixamento do lençol freático e a impermeabilização para construção do estacionamento no subsolo.

O conceito foi criado por dois escritórios de arquitetura. Com 90 mil metros quadrados de área construída, em três pavimentos, espaço para 163 lojas e 1.558 vagas de estacionamento, o projeto do shopping é de autoria do Dória Lopes Fiuza Arquitetos Associados.

Com 24 andares, a Torre Pontal foi concebida pelo escritório Roseli Melnick Arquitetura & Interiores. Do 1º ao 11º andares haverá um hotel, com 141 quartos, restaurante panorâmico, piscina com borda infinita, fitness e sauna. Do 12º ao 24º andares, 237 unidades de escritórios e consultórios.

O espaço será conectado ao shopping e a um hub de saúde, em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, que prevê consultórios, clínicas e uma unidade de medicina diagnóstica.

“A integração venceu o receio popular a respeito da chamada privatização da orla. Todas as lojas serão abertas para fora, e as instaladas nos corredores internos serão para dentro. Quem estiver no parque ou no shopping poderá atravessar de um lado para outro em uma área completamente livre”, afirma Melnick.