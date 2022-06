Defasagem da gasolina sobe para 20%

RIO - Há quase três meses sem reajuste (87 dias), a gasolina nas refinarias da Petrobras já registra uma defasagem de preço em relação ao mercado internacional de 20%, patamar que não atingia desde meados de maio. A alta de preços no mercado externo, puxada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aumenta a pressão para que a Petrobras reajuste o preço do combustível.

A diferença de preços está sendo impactada pela alta do petróleo e a desvalorização do real nesta segunda-feira. Já o diesel, reajustado no dia 10 de maio pela estatal, é comercializado no Brasil com uma defasagem média de 14%.

"Com a ligeira alta no câmbio e uma alta mais expressiva nos preços de referência do óleo diesel e da gasolina no mercado internacional, os cenários das defasagens tanto para a gasolina como para o óleo diesel afastaram-se da paridade, o que inviabiliza as operações de importação", informa a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) .

Se a Petrobras quiser alinhar seus preços hoje ao mercado internacional, terá que elevar a gasolina e R$ 0,95 por litro e o diesel em R$ 0,78 por litro. A empresa vem sendo pressionada pelo presidente Jair Bolsonaro para manter os preços congelados, com objetivo de segurar a inflação e com isso aumentar a chance de ser reeleito. Os combustíveis têm sido os grandes vilões do custo de vida, já que o transporte no Brasil, na grande maioria, é feito pelas rodovias.

Na Bahia, onde fica a única refinaria de grande porte privatizada no País, os reajustes têm sido semanais. No último sábado, a Acelen, que controla a Refinaria de Mataripe, elevou o preço da gasolina entre 3,2% e 4,6% e o diesel entre 10% e 11%, dependendo do mercado.

“A situação está muito difícil. Operações de importações totalmente inviabilizadas e a Petrobras continua praticando preços muito abaixo da paridade. Além de inviabilizar as importações, os preços artificialmente baixos prejudicam os demais produtores dos combustíveis fósseis e pressionam os combustíveis alternativos, como por exemplo o etanol”, disse ao Estadão/Broadcast o presidente da Abicom, Sérgio Araújo.

Postos

Apesar da alta no mercado internacional, a queda de preço do etanol e a concorrência vêm reduzindo ligeiramente o preço da gasolina nos postos de abastecimento no Brasil . Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina no País fechou a semana de 29 de maio a 4 de junho em R$ 7,218, 0,4% abaixo da semana anterior e queda de 1% desde 14 de maio. O maior preço encontrado pela ANP foi de R$ 8,490 e o menor R$ 6,180, ambos na região Sudeste.

O diesel também cedeu de preço na mesma semana, com queda de 0,5%, sendo negociado, em média, a R$ 7 o litro do S10, o menos poluente.