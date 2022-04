Preço da gasolina volta a subir e chega a R$ 7,21 o litro, diz ANP

Após três recuos seguidos, o preço médio da gasolina comum voltou a subir no Brasil, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atingindo R$ 7,219 o litro - crescimento de cerca de 0,37%. O valor é referente à semana de 10 de abril a 16 de abril.

Na ocasião, o preço máximo encontrado pelo levantamento foi R$ 8,499/L, e o menor, R$ 6,099/L, ambos na região Sudeste. No País, foram mais de 5,2 mil postos consultados. O preço médio do litro da gasolina comum mais alto ficou na região Centro-Oeste (R$ 7,366), seguido de Nordeste (R$ 7,319), Norte (R$ 7,281), Sudeste (R$ 7,226) e Sul (R$ 7,003).