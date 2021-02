Gasto de brasileiros no exterior é o menor para o mês de janeiro em 16 anos, diz Banco Central

BRASÍLIA - Ainda sob os efeitos da pandemia de covid-19 na economia, a conta de viagens internacionais registrou déficit de apenas US$ 39 milhões em janeiro, informou nesta quarta-feira, 23, o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no período.

O desempenho da conta de viagens internacionais no mês passado foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 308 milhões - queda de 78,58% em relação a janeiro de 2020 e o menor valor para o mês de janeiro desde 2005, quando as despesas lá fora somaram US$ 296 milhões.

O gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 269 milhões no mês passado, o que representa um recuo de 60,15% em relação a 2020.

Com o dólar mais elevado e a restrição de voos em vários países, os gastos líquidos dos brasileiros no exterior despencaram 94,90% em janeiro deste ano. Vale lembrar que a pandemia ganhou corpo a partir de março do ano passado, quando se intensificaram as restrições de deslocamento entre países.