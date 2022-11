Gerações mais novas criam demanda por produtos com propósito

Apolítica de alocação em investimentos sustentáveis e a cultura do investidor responsável vieram para ficar. A avaliação é de especialistas que atuam no mercado financeiro. Para eles, existe uma preocupação ESG (questões ambientais, sociais e da própria governança, na sigla em inglês) bastante enraizada nas futuras gerações e isso tende a intensificar diante de temas voltados à preservação ambiental e políticas sociais de inclusão e amparo à diversidade. “Grande parte dos herdeiros que assumirão a gestão do patrimônio financeiro de seus ascendentes já possui uma preocupação ativa direcionada a fatores de impacto ambiental, social e de governança”, afirma Luís Henrique de Miranda Dib, head de PJ da InvestSmart XP.

Considerando o cenário mundial, existe uma carteira de mais de US$ 35 trilhões em produtos ESG. De acordo com os dados da Morningstar no seu mais recente relatório Global Sustainable Fund Flows Q1 2022 in Review, entre janeiro e março deste ano, os fundos sustentáveis captaram cerca de US$ 78 milhões em comparação com as saídas de US$ 21 milhões registradas pelos produtos convencionais. “No Brasil, embora estejamos posicionados alguns degraus abaixo do mercado europeu e norte-americano, a estratégia de alocação em fundos sustentáveis vem cada vez mais ganhando relevância e destaque na carteira dos investidores”, avalia Dib.

Segundo Aquiles Mosca, responsável por comercial, marketing & digital no BNP Paribas Asset Management, 42% dos fundos negociados no mercado europeu já são sustentáveis. Há cinco anos eram apenas 20%. “As gerações mais novas passam a exigir esse tipo de investimento para compor sua carteira, investimento com propósito. Esse é um dos indutores para este crescimento”, diz o executivo. Mosca lembra que no Brasil o tema ainda é muito recente e existem 23 fundos com sufixo IS sendo negociados. No ano passado, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) publicou regras para a identificação dos fundos que têm como objetivo o investimento sustentável. Dessa forma, surgiu o sufixo IS (Investimento Sustentável) na nomenclatura do dia a dia dos investidores.

“Os investimentos em ESG não representam apenas conscientização socioambiental, mas também indicam uma preocupação com o melhor retorno financeiro, que está crescendo organicamente em praticamente todos os setores econômicos, tanto na esfera nacional, quanto internacional”, diz Renato Fernandes de Castro e Vivian Figueiredo, do escritório Almeida Prado & Hoffmann Advogados Associados. Após décadas de discussão social e política, hoje 33% de todos os ativos sob gestão profissional nos Estados Unidos estão atrelados a investimentos socialmente responsáveis, diz o advogado. “Somente em 2021, o mercado norte-americano investiu US$ 120 bilhões em ETFs (fundos negociados na Bolsa) com foco em ESG”, complementa.

Roberto Agi, head da Alta Vista Private, pondera que a pandemia pode ter dado uma freada no processo de expansão desses investimentos. Ele diz que o mercado vinha em um ambiente de juros baixos, com empresas de tecnologia crescendo bastante e investidores buscando produtos alternativos. “Investimentos verdes e sustentáveis caíram como uma luva neste contexto, que era muito bom”, diz. Veio a pandemia e a invasão da Ucrânia. “Se fala muito menos hoje em investimentos sustentáveis. Primeiro porque muitos deles performaram mal. Investidor gosta da tese, mas o retorno é soberano. Petróleo subindo e tecnologia caindo. O investidor está correndo risco e poderia ganhar mais em CDI, por exemplo. Houve uma fuga dos investimentos verdes”, afirma Agi, para quem o apetite do investidor deve voltar ao radar no futuro.