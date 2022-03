Gestão de frota é opção para economizar combustível

O preço dos combustíveis, que já estava nas alturas, explodiu com a invasão da Ucrânia pela Rússia. A guerra na Europa fez o barril do petróleo bater recorde no mercado mundial e obrigou a Petrobras a anunciar um aumento expressivo nos preços do diesel e da gasolina.

A elevação no valor dos combustíveis tem impacto em toda cadeia produtiva, mas afeta especialmente o mercado de frota e frete. Afinal, segundo estimativas da Veloe, as empresas do setor gastam cerca de R$ 300 bilhões por ano com combustíveis.

Nesse cenário, uma gestão de frota eficiente se mostra ainda mais importante para reduzir o custo com combustíveis. “Contamos com uma estrutura interna para negociar o preço do diesel diretamente com os postos. Como trabalhamos com grandes volumes, conseguimos descontos mais vantajosos do que em uma negociação individual”, revela Antonio Carlos Priore, superintendente comercial do Alelo Frota, solução de gestão de frotas da Veloe.

Segundo o executivo, a redução de gastos de uma transportadora com combustível pode chegar a 30% com a utilização de uma gestão de frota. “Nosso roteirizador mapeia as rotas dos clientes, e apontamos os postos com melhores preços. Além disso, nossa equipe de ‘farmers’ presta consultoria aos gestores sobre formas de economizar ainda mais combustível”, garante Priore.

A gestão da frota pode até inibir fraudes no abastecimento e desvio de combustível, afirma o executivo com mais de 20 anos de experiência no setor. “Quem optar por uma solução completa conta com a telemetria, que identifica quando o motorista não conduz de forma linear, acelerando ou freando bruscamente, ou até mesmo identificando um consumo de diesel enquanto o caminhão está parado, sinal claro de fraude”, diz.

Análise flex

Até mesmo empresas que têm frotas leves podem se beneficiar das soluções oferecidas pelo Alelo Frota. “Fazemos uma análise flex, mostrando aos frotistas leves onde é mais vantajoso optar pelo etanol em vez da gasolina”, explica Priore.

Além da negociação de preços e do controle dos gastos com abastecimento, outra forma de economizar combustível é fazer a manutenção da frota. “Ter os veículos em ordem representa uma cadeia de ganhos, pois é sempre mais barato fazer a manutenção preventiva do que a corretiva. Sem falar que um veículo bem cuidado consome menos”, adverte o superintendente comercial. O controle automatizado da manutenção da frota também pode fazer parte do completo pacote de serviços do Alelo Frota da Veloe.