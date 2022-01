Gestão de frota gera eficiência e reduz custos

O mercado nacional de frotas e frete movimenta em torno de R$ 365 bilhões anualmente, segundo projeções da Veloe, empresa especializada em soluções de mobilidade urbana. Com o crescimento do delivery e do comércio online, o setor deve ganhar cada vez mais relevância na economia brasileira, apontam especialistas.

De olho nesse mercado, a Veloe, unidade de negócios da Alelo, integrou o Alelo Frota ao seu portfólio há mais de um ano. “Fazia muito mais sentido concentrar o Frota sob a bandeira da Veloe, especializada em mobilidade urbana. Dessa forma, conseguimos oferecer uma solução mais completa e centralizada para os clientes PJ”, explica Mauro Telles, superintendente de Produtos B2B da Veloe.

Apesar do montante expressivo movimentado pelo mercado de frete, poucas empresas investem em soluções de gestão de frota. Segundo estimativas da Veloe, apenas 15% usam dados e tecnologia para gerir frotas e entregas. “Existe um grande mercado potencial para uma gestão inteligente, que pode aumentar a eficiência e reduzir custos”, acredita Telles.

Como exemplo, o executivo da Veloe aponta a gestão de abastecimento, uma das funcionalidades do Frota, que pode ajudar na economia de combustível – um dos maiores gastos das empresas do setor. Além de descontos no custo do combustível, por meio da negociação direta entre o cliente e o posto, o valor negociado já entra automaticamente no momento do checkout, tornando os gastos mais transparentes e simplificando a gestão dos custos. “Em alguns casos, temos clientes que chegam a economizar até 25% nos gastos com abastecimento”, revela Telles.

Solução completa e personalizada

Mas a gestão de abastecimento é apenas uma das facilidades oferecidas pelo Frota. Com a incorporação do sistema, a Veloe passou a oferecer uma plataforma completa que integra manutenção, frete, abastecimento e pedágio, além de telemetria, roteirizador e gestão de documentos e notas fiscais.

O objetivo, segundo o superintendente de Produtos B2B da Veloe, é oferecer uma solução personalizada e modular para pequenas e grandes empresas. Dessa forma e com o auxílio dos consultores da Veloe, o cliente pode contratar serviços adicionais de acordo com a sua demanda, o tipo de frota e a carga.

A unificação dos serviços sob a bandeira da Veloe já tem dado frutos. Em pouco mais de um ano de atuação, o Frota aumentou significativamente seu volume financeiro na divisão B2B. “Nossa intenção é profissionalizar o setor de gestão de frotas”, conclui o executivo da Veloe.