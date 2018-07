Gigante da mineração Rio Tinto anuncia 14 mil demissões

A terceira maior mineradora do mundo, a Rio Tinto, anunciou que vai cortar 14 mil empregos como parte do plano para reduzir sua dívida de US$ 10 bilhões até o final de 2009. Atualmente a mineradora, baseada na Grã-Bretanha e na Austrália, tem 97 mil funcionários no mundo todo. Em uma declaração em seu site, a companhia afirmou que a medida é uma resposta "à gravidade e à rapidez sem precedentes da crise econômica global". A empresa disse que entre as 14 mil vagas cortadas estão as de 8,5 mil empreiteiros e 5,5 mil funcionários. Um de seus escritórios em Londres também será fechado, mas a mineradora afirma que isto pode não gerar demissões. Nos últimos meses a Rio Tinto vinha tentando evitar as investidas de sua adversária, a BHP Billiton, que vinha tentando assumir o controle da mineradora, mas desistiu em novembro. Ações As ações da Rio Tinto subiram 10% no início do pregão nesta quarta-feira, para cerca de 14 libras a ação (cerca de R$ 51), mas ainda estão distantes do preço mais alto registrado em 2008, 70 libras (cerca de R$ 259). Segundo analistas, o nível de endividamento da Rio Tinto foi uma das causas da diminuição de seu valor. "O preço da ação (da companhia) caiu muito devido àquela dívida e ao fim das tentativas da BHP", disse Peter Chilton, da consultoria Constellation Capital Management, em Sydney, na Austrália. "Provavelmente, a maior questão é a dívida líquida que eles têm", afirmou. A dívida líquida da mineradora chega a US$ 40 bilhões e, segundo analistas, será bem mais caro financiar esta quantia no futuro, como resultado da crise financeira mundial. Mas o temor é de que, ao cortar os gastos com exploração, a Rio Tinto também esteja cortando suas perspectivas de crescimento, dizem analistas. "A questão agora é de quais projetos eles terão que abrir mão. Isto vai determinar as perspectivas de crescimento para a companhia e sua atração relativa", afirmou Glyn Lawcock, do UBS em Sydney. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.