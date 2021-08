Gil do Vigor volta para a Casas Bahia, agora para vender produtos

Depois de participar de uma campanha do mês do Orgulho LGBTQIA+ da Casas Bahia, Gil do Vigor volta a fazer propaganda para a marca: desta vez, porém, vai vender produtos. A campanha, que estreou no domingo, 15, fala da semana Black Total Vigorada, que vai até o dia 22 deste mês.

Na ação, desenvolvida pela marca e pela agência VMLY&R, o ex-BBB fica admirado com a grande variedade de produtos que as pessoas podem encontrar no aplicativo – refletindo a estratégia da Via (dona da Casas Bahia) de promover seu marketplace, e não apenas seus produtos mais tradicionais, estratégia que também vem sendo adotada por concorrentes, como o Magazine Luiza.

“Nosso objetivo era mostrar o amplo sortimento de produtos disponíveis no nosso app para facilitar o dia a dia dos clientes, e decidimos trazer o Gil, que já foi tão marcante no nosso filme de mês do Orgulho LGBTQIA+, para trazer seu alto astral e bom humor nesse novo projeto”, disse Ilca Sierra, diretora de marketing da Via.

Desde que saiu do BBB 21, Gil tem se tornado um dos garotos-propaganda mais usados pelas marcas. Nos últimos meses, ele já fez campanhas para Bis (chocolates), Vigor (iogurtes) e o Banco Santander, entre outras ações.