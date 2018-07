Globosat criará conteúdo para o YouTube

Com o início das operações da ViuHub, a Globosat tornou a criação de conteúdos digitais independente das atividades dos canais da programadora.

Com um ano e meio de existência, a ViuHub produz conteúdo predominantemente ligado a canais como GNT, Multishow e SporTV, mas agora está dando seus primeiros passos sem relação com a “empresa mãe”. O primeiro projeto 100% independente é a criação de vídeos no YouTube para a influenciadora Thaynara OG, que se tornou conhecida como uma celebridade do Snapchat, rede social de mensagens instantâneas.

Em entrevista ao Estado no Rio2C (Rio Creative Conference), a diretora de projetos digitais da ViuHub, Vanessa Oliveira, disse que um dos objetivos da atuação digital da Globosat é garantir o desenvolvimento de talentos que possam transitar com naturalidade entre o mundo da internet e o da televisão.

Ela acredita que Thaynara OG deve ser só o primeiro passo na direção de reunir jovens que possam apresentar com desenvoltura tanto conteúdos ao vivo, que exigem capacidade de improviso, quanto roteirizados. A experiência com Thaynara OG é só um exemplo da aproximação entre a Globosat e influenciadores digitais que podem representar uma “segunda tela” para a programação dos canais.

Estratégia. Uma das estratégias que a ViuHub tem usado ao desenvolver parcerias com os canais é fazer com que os apresentadores da TV e da internet interajam em determinados momentos. Em parte dos casos, conta a executiva, é possível envolver as marcas nesses “encontros”.

Foi o que aconteceu, em outubro do ano passado, em uma ação do aplicativo de entrega de alimentos iFood durante o Prêmio Multishow de Música, apresentado pela atriz e apresentadora Tatá Werneck. Em uma promoção cruzada, a empresa usou a cantora e “rainha dos memes” Gretchen, que acabou de ganhar um reality show no canal a cabo, para fazer um “bico” como entregadora do iFood.

A ação começou na internet e terminou na transmissão ao vivo: Gretchen saiu de cena no YouTube para, no momento seguinte, “invadir” o palco do prêmio de música para entregar o jantar para Tatá Werneck.