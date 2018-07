GM teve recorde de vendas na China e Rússia em 2007 A General Motors (GM) anunciou que suas vendas em todo o mundo aumentaram 3% em 2007, somando 9,37 milhões de carros e caminhões, o segundo maior volume total na história da companhia. No quarto trimestre, a GM vendeu 2,31 milhões de veículos, 4,8% acima do registrado um ano antes. A montadora sediada em Detroit afirmou que as vendas fora dos Estados Unidos totalizaram 5,5 milhões de unidades, o que representou cerca de 59% das vendas globais totais da companhia no ano. A GM registrou um recorde na China, com mais de 1 milhão de veículos vendidos no ano, e aproximadamente dobrou as vendas na Rússia, para um recorde de mais de 258 mil unidades. As vendas globais da marca Chevrolet aumentaram 4,4% no ano passado, de 4,3 milhões para 4,49 milhões, com seu maior crescimento localizado na Europa. A GM vendeu 3,8 milhões de caminhões em todo o mundo durante 2007, cerca de 1% a mais que o número do ano anterior. As informações são da Dow Jones.