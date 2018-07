Gol fecha acordo com KLM Royal Dutch A companhia aérea Gol firmou acordo de com a KLM Royal Dutch Airlines. Desde 17 de janeiro, os passageiros da companhia holandesa podem comprar bilhetes para os 60 destinos atendidos pela Gol no Brasil e na América do Sul. A Gol oferecerá aos passageiros o despacho da bagagem até o destino final, eliminando a necessidade de fazer novamente o check-in das malas nas conexões entre vôos no Brasil. A franquia de bagagens da KLM também será honrada, independentemente da transportadora que iniciar a viagem ou se o trecho da Gol for doméstico ou internacional. Além disso, as tarifas para compra das passagens abrangerão tanto os trechos operados pela empresa holandesa quanto os da companhia. Além do acordo com a KLM, a GOL já possui acordos semelhantes com Aerolineas Argentinas, Air France, Continental Airlines, Delta Air Lines e VRG Linhas Aéreas.