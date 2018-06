Goldman Sachs anuncia Maria Silvia Bastos Marques como nova presidente do banco

O Goldman Sachs anunciou nesta terça-feira, 6, a nomeação de Maria Silvia Bastos Marques como nova presidente do banco no Brasil, em substituição a Paulo Leme. Em comunicado,o banco informou que Maria Silvia assumirá o posto em abril e se reportará a Gonzalo Garcia e Ram Sundaram, corresponsáveis pela América Latina.

Formada em administração pública, com doutorado em economia pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Maria Silvia ocupou diversos cargos nos setores público e privado. O mais recente foi o de presidente do BNDES, onde ficou por pouco menos de um ano ­– de junho de 2016 a maio de 2017. Deixou o cargo alegando “razões pessoais”. Na cidade do Rio de Janeiro, foi Secretária da Fazenda e Presidente do Comitê Olímpico da Rio 2016. Também foi presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), do Instituto Brasileiro do Aço e da Icatu Seguros.

“É com muito orgulho que anunciamos a contratação de Maria Silva, considerada uma das executivas mais respeitadas do país. Os seus conhecimentos do mercado e contatos locais nos ajudarão a expandir os negócios e aumentar a conectividade entre clientes nacionais e internacionais”, disse, em nota, Gonzalo Garcia.

“A Maria Silvia ficará focada em ajudar o nosso negócio no Brasil a crescer. Estamos confiantes de que ela levará adiante o que começamos a construir durante todos esses últimos anos de serviço excepcional para nossos clientes. A contratação reforça o comprometimento do Goldman Sachs com o país e com a América Latina”, disse, também em nota, Ram Sundaram.