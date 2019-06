Google ganha US$ 4,7 bi por ano com notícias, aponta estudo

O Google teve um ganho de cerca de US$ 4,7 bilhões em 2018 com a veiculação de notícias produzidas por grupos de mídia, mas sem compensá-los por isso, destaca um estudo patrocinado pela indústria de meios de comunicação dos Estados Unidos publicado na segunda-feira, 10.

O material, preparado pela News Media Alliance, retoma os argumentos do setor sobre o Google e outros gigantes da internet prejudicarem a mídia tradicional ao dominar o ecossistema de notícias online e a receita de anúncios gerados por ele.

O relatório diz que o Google tem monetizado cada vez mais conteúdos de notícias, ao mesmo tempo em que trabalha para manter os consumidores em seu ecossistema e que as buscas de notícias ajudam o gigante da internet a coletar dados de seus usuários para ajudar a adaptar seus outros produtos.

O estudo da News Media Alliance deve ser apresentado esta semana em uma audiência do Congresso sobre violações da lei antitruste por empresas de alta tecnologia e em apoio à legislação que permitiria aos veículos de mídia obter isenções da lei antitruste para negociar receitas digitais.

Ao jornal The New York Times, o presidente da associação, David Chavern, disse que produz o conteúdo e merece uma fatia dos US$ 4,7 bilhões ganhos pelo Google. “Eles ganham dinheiro com esse arranjo”, disse, “e isso precisa dar resultados melhores às empresas de notícias.”

Google questiona estudo

“Esses cálculos são imprecisos, como vários especialistas apontam”, disse um porta-voz do Google. “O estudo ignora o valor que o Google proporciona. Todos os meses, o Google News e Google Search redirecionam mais de 10 bilhões de cliques para os sites dos editores e geram assinaturas e receitas significativas de publicidade”, acrescentou.

Outros analistas também expressaram ceticismo quanto aos métodos e conclusões do estudo realizado pelo grupo de mídia, anteriormente conhecido como Associação de Jornais dos Estados Unidos. / AFP