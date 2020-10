Governo Bolsonaro indica Carlos da Costa para braço de investimentos do BID

BRASÍLIA - O governo Jair Bolsonaro decidiu indicar o secretário especial de Produtividade, Competitividade e Emprego do Ministério da Economia, Carlos da Costa, para assumir a presidência do Bid Invest, banco de investimentos do Banco Interamericano de Investimento (BID).

Carlos da Costa já tem o aval do novo presidente do BID, Mauricio Claver-Carone, que foi eleito para o comando da instituição no mês passado com a indicação dos Estados Unidos e com o apoio de outros países, entre eles o Brasil. A nomeação do secretário, no entanto, ainda depende de trâmites burocráticos para ser confirmada.

Segundo uma fonte da área econômica do governo, a chegada de Carlos da Costa ao comando do Bid Invest faz parte de uma estratégia do governo Bolsonaro de ocupar espaços em instituições financeiras multilaterais e atrair investimento de infraestrutura para buscar uma integração econômica com a América Latina.

Outro exemplo dessa estratégia, segundo o interlocutor, é o ex-secretário especial de Comércio Exterior, Marcos Troyjo, que em maio assumiu a presidência do Banco do Brics, instituição financeira para desenvolvimento do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Com isso, a expectativa é atrair investimentos em infraestrutura capazes de colocar o Brasil como centro industrial da América Latina. Dentro deste plano, ainda segundo o integrante do governo, está trazer o gasoduto da cidade de Vaca Muerta, na Argentina, ao Brasil. Outra iniciativa na mira do governo é a construção de uma rodovia até o Peru para facilitar o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste brasileiro pelo país vizinho.