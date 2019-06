Governo central tem déficit primário de R$ 14,740 bilhões em maio

BRASÍLIA - O caixa do governo central registrou um déficit primário de R$ 14,740 bilhões em maio, o pior desempenho para o mês desde 2017. O resultado, que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, sucede o superávit de R$ 6,537 bilhões de abril. Em maio de 2018, o resultado havia sido negativo em R$ 11,027 bilhões.

O resultado de maio ficou abaixo das expectativas do mercado financeiro, cuja mediana apontava um resultado negativo em R$ 15,660 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast junto a 20 instituições financeiras. O dado do mês passado ficou dentro do intervalo das estimativas, que foram de déficit de R$ 20,5 bilhões a R$ 12,0 bilhões. No acumulado do ano até maio, o rombo nas contas públicas é de R$ 17,794 bilhões.

Em 12 meses até maio, o governo central apresenta um déficit de R$ 125,2 bilhões - equivalente a 1,76% do PIB. Para este ano, a meta fiscal admite um déficit de até R$ 139 bilhões nas contas do Governo Central.

O resultado de maio representa alta real de 0,3% nas receitas em relação a igual mês do ano passado. Já as despesas tiveram queda real de 1,4%.

Teto de gastos

As despesas sujeitas ao teto de gastos aprovado pela Emenda Constitucional 95 subiram 3,5% no acumulado do ano até maio em comparação com o mesmo período de 2018, segundo o Tesouro Nacional.

Pela regra, o limite de crescimento das despesas do governo sujeitas ao teto é de 9,3%, considerando a variação acumulada da inflação em 12 meses até junho do ano passado, mais a margem não utilizada do limite previsto para 2018.

Apesar do enquadramento prévio das despesas do governo federal ao teto, alguns poderes e órgãos estão fora dos limites individualizados - todos devem respeitar o limite de gastos. É o caso, por exemplo, da Justiça Militar da União e do Ministério Público da União.

Ajuste fiscal

No sumário do resultado primário do governo central, com déficit de R$ 14,740 bilhões em maio, o Tesouro conclui que "fica evidente que processo de ajuste fiscal exigirá cada vez mais uma mudança na dinâmica de despesas obrigatórias", principalmente em relação ao aumento das despesas de aposentadorias e pensões, bem como na folha de pagamento do Governo Central. Além disso, o documento informa a necessidade também de um maior controle na contratação de pessoal e ajuste dos vencimentos dos funcionários públicos.

Para o Tesouro, além de avançar no ajuste fiscal, com um cenário de frustração de arrecadação, o crescimento de despesas obrigatórias segue comprimindo despesas discricionárias.