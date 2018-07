Governo chinês oferecerá apoio a empresas afetadas por guerra comercial

PEQUIM - O governo da China está avaliando o impacto da guerra comercial com os Estados Unidos e vai oferecer apoio direcionado a empresas afetadas pela disputa, afirmou nesta terça-feira o porta-voz da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reformas (NDRC, na sigla em inglês) do país asiático Yan Pengcheng.

Em pronunciamento, Yan disse que o baixo déficit fiscal, a baixa relação entre a dívida do governo e o Produto Interno Bruto (PIB), os colchões de liquidez bancária suficientes e a dívida corporativa cadente na China dão ao governo folga suficiente para se defender de choques externos.

De acordo com o porta-voz, autoridades chinesas vão aumentar a flexibilidade de suas políticas no segundo semestre deste ano para apoiar o crescimento econômico, que desacelerou no segundo trimestre e tem pela frente uma maior pressão de baixa nos próximos meses à medida que o conflito comercial com os EUA se intensifica.

O planejador estatal, como é conhecida a NDRC, expandirá investimentos "apropriadamente" e impulsionará o consumo como forma de desencadear mais demanda doméstica, acrescentou Yan. //DOW JONES NEWSWIRES