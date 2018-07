Governo cumpre decisão do TCU e suspende reabertura de Pampulha

O governo, por meio do Ministério dos Transportes, suspendeu a reabertura do Aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais, para voos de longa distância.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 18. Ela segue a decisão em caráter cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU) que suspendeu, no final de dezembro do ano passado, determinação do próprio governo que reabria do aeroporto para grandes voos comerciais.

Com isso, o terminal na capital mineira volta a opera apenas voos regionais e serviços de táxi aéreo.

A Gol já se preparava para realizar quatro voos diários entre Pampulha e Congonhas, em São Paulo, a partir da próxima segunda-feira, 22. As vendas de passagens pela companhia aérea, que começaram em 30 de novembro do ano passado, seguiram abertas após a decisão do TCU.

Procurada, a empresa afirma que aguarda uma recomendação da Anac, que reguladora o setor, para dar andamento às operações programadas no terminal.

A Anac, por sua vez, afirmou que emitirá, ainda nesta quinta, um posicionamento sobre a questão.