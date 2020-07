Governo de Portugal faz acordo com acionistas e assume controle da TAP

LISBOA - O governo português anunciou na quinta-feira, 2, que firmou acordo com acionistas privados da companhia aérea TAP passando a deter participação de controle sem reestatizar a empresa, que passa por dificuldades desde que a pandemia do novo coronavírus praticamente paralisou o setor.

O ministro das Finanças, João Leão, disse que o Estado aumentará sua participação na TAP de 50% para 72,5%.

“De forma a evitar o colapso da empresa, o Estado optou por chegar a acordo com os acionistas privados para comprar parte da participação deles e ficar com 72,5% da TAP, conseguindo o controle”, disse Leão a jornalistas.

A aquisição dos 22,5% da empresa custou 55 milhões de euros ao governo, afirmou o ministro. Segundo o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, “felizmente evitamos assim a nacionalização da TAP”.

Os resultados da TAP estavam ruins mesmo antes de covid-19. A última vez que a companhia teve lucro foi em 2017 (21,2 milhões de euros). Depois registrou prejuízos em 2018 (118 milhões de euros) e no ano passado (105,6 milhões).

Azul vendeu participação para o governo português

A Azul anunciou nesta sexta-feira, 3, que vendeu sua participação acionária na TAP ao governo português. A venda da participação indireta de 6% foi por cerca de R$ 65 milhões, com eliminação do direito de conversão dos bônus seniores detidos pela Azul de 90 milhões de euros com vencimento em 2026.

“Como muitas outras companhias aéreas em todo o mundo, a TAP foi severamente impactada pela crise da pandemia de Covid-19. Com a ajuda fornecida pelo governo português, seremos capazes de garantir a continuação da TAP, e também manter a integridade de nosso investimento”, afirma John Rodgerson, CEO da Azul, em fato relevante.

Os bônus têm valor de face mais juros acumulados de R$ 680 milhões. As demais condições contratuais dos bônus seniores serão mantidas, "incluindo o status de credor sênior, taxa de juros anual de 7,5% e o direito à constituição das garantias previstas nos respectivos termos e condições, como o programa de fidelidade da TAP", diz a Azul em comunicado. / COLABOROU LUANA PAVANI